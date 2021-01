라이나생명, 겨울철 심뇌혈관계 질환 불안에 가입자 급증

'THE간편한건강보험'

[아시아경제 오현길 기자] 라이나생명은 심·뇌혈관 질환을 보장하는 '더(THE)간편한건강보험' 가입자가 최근 크게 늘었다고 29일 밝혔다.

'THE간편한건강보험'은 뇌출혈 진단 또는 급성심근경색 진단을 받았을 때 최대 3000만원을 보장하는 상품이다. 특약 가입을 통해 뇌졸중 진단, 뇌혈관질환 진단, 허혈성심장질환 진단 등 심뇌혈관질환과 관련된 보장을 강화할 수 있다.

특히 지난 12월에 'THE간편한뇌졸중급여전문재활치료특약(갱신형)'을 선보인 이후 가입자가 직전 3개월 평균 대비 두 배 이상 증가했다.

뇌졸중 발병 후 전문재활치료를 보장하는 특약으로, 뇌졸중 진단을 받고 전문재활치료에 들어갈 경우 5년 동안 매년 최대 500만원을 보장해 전문재활치료에만 집중할 수 있도록 했다.

겨울철 심뇌혈관 질환 우려가 커지면서 해당 상품에 대한 관심이 늘었다는 설명이다. 연령별로는 40~50대 가입자수가 급증했다. 지난해 12월 40대 가입자수는 직전 3개월 월 평균 가입자 대비 3.8배, 50대 가입자 수는 3.4배 가량 늘었다.

라이나생명 관계자는 "뇌졸중은 전문재활치료를 통해 발병 전과 가깝게 신체기능을 개선할 수 있다는 국내외 연구자료로부터 아이디어를 얻었다"며 "고객의 생애주기에 맞춰 빈틈없는 보장이 이루어지도록 새로운 급부를 개발하는데 앞장설 것"이라고 말했다.

