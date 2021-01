교원그룹, 도요새 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 수상

프리미엄 콘텐츠·1:1 화상학습으로 외국어 블랜디드 러닝 제안

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹(대표 장평순)은 유초등 대상 스마트 외국어 학습 브랜드 ‘도요새’가 ’2021 대한민국 브랜드 명예의전당’에서 유초등 외국어 교육 부문 우수 브랜드로 선정됐다고 29일 밝혔다.

산업정책연구원이 주최하는 ‘대한민국 브랜드 명예의전당’은 각 분야별 기업의 경영실적, 브랜드 가치, 고객 만족도 등을 평가해 한 해 동안 가장 큰 성과를 보인 브랜드를 시상하는 행사다.

교원그룹에 따르면 ‘도요새잉글리시’와 ‘도요새중국어’로 구성된 도요새는 2020년 매출액 1837억 원의 유초등 외국어 학습 시장 시장점유율 1위 브랜드다. Do It yourself의 약자인 도요새(DoYoSe) 뜻에 맞춰 집에서도 자기주도 외국어 학습이 가능한 것이 가장 큰 특징이다. 도요새는 재미있게 언어를 배울 수 있는 콘텐츠와 언제 어디서나 안심하고 학습할 수 있는 1:1 화상 수업으로 구성됐다.

먼저 학습자의 흥미와 집중력을 높이는 프리미엄 콘텐츠를 선보인다. 실감나는 3D 애니메이션, 인터랙티브 콘텐츠, 3D 롤플레잉 등 약 2,400여 종의 프리미엄 콘텐츠로 공부가 아닌 놀이처럼 외국어 습득이 가능하다.

전문 화상교사와 함께하는 1:1 화상 학습, 탄탄한 커리큘럼도 강점이다. 회화 테스트 등 엄격한 자격 기준을 통해 선발 된 선생님과 쌍방향 화상 수업이 가능하다. 도요새잉글리시는 5년 6개월의 촘촘한 커리큘럼을 기반으로 체계적인 단계별 학습이 가능하며, 도요새중국어 역시 중국 명문대학의 교수진과 공동 개발한 커리큘럼으로 아이들의 글로벌 경쟁력을 키워주고 있다고 교원그룹은 설명했다.

한편, 교원그룹은 이번 수상을 기념해 오는 2월 1일부터 8일까지 사은행사를 진행한다.

교원그룹 관계자는 “유초등 시기는 외국어의 기초를 쌓아가는 시기로 이 시기에 체계적 커리큘럼으로 학습을 진행하고, 스스로 외국어를 공부하는 자기주도 습관을 기르는 것은 매우 중요하다”며 “도요새는 앞으로도 우리 아이들이 글로벌 인재로 자라날 수 있도록 양질의 콘텐츠를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

