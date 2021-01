현대차 전기차에 삼성 OLED탑재, 양사 협력 강화

[아시아경제 이창환 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 2,500 등락률 -1.02% 거래량 872,147 전일가 245,500 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로현대차, 이시간 주가 -2.19%.... 최근 5일 개인 106만 2865주 순매수현대차, 코나EV 고객에 사과 문자 "끝까지 책임 다할 것" close 의 첫 전용 전기자동차인 아이오닉5에 삼성디스플레이 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이가 들어간다. 작년 이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대차그룹 회장의 회동이 잇따라 추진된 이후 양사의 협력이 강화되고 있다는 분석이다.

28일 관련 업계에 따르면 현대차는 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP가 처음 적용된 아이오닉 5에 새 사이드미러 시스템을 적용한다. 일반 사이드미러를 기본으로 하지만 소비자가 사이드미러 대신 사이드 뷰 카메라를 선택할 수 있게 한다.

사이드 뷰 카메라를 사용하면 거울 대신 카메라로 촬영되는 주변 화면을 실내 디스플레이로 확인하게 된다. 이 디스플레이에 삼성디스플레이의 OLED가 적용될 것으로 예상된다.

앞서 작년 7월 국내에 출시된 아우디 첫 전기차 스포츠유틸리티차(SUV)인 e-트론 55 콰트로에 이와 같은 '버츄얼 사이드 미러'가 양산차 처음으로 적용됐다. e-트론에 탑재된 OLED 디스플레이도 삼성디스플레이 제품이다.

업계에서는 현대차와 삼성의 협력 강화에 주목한다. 그동안 현대차와 삼성은 의미 있는 계약이 없었다. 삼성이 한 때 자동차 산업에 진출해 경쟁관계에 놓이기도 했다. 그러나 지난해 이재용 부회장과 정의선 회장의 만남을 계기로 양사의 협력이 늘어날 것이라는 전망이 이어졌다.

작년 5월 정 회장이 삼성SDI 천안사업장을 찾아 이 부회장과 전고체 배터리 등에 관해 논의했고, 두달 뒤인 같은해 7월에는 이 부회장이 현대차 남양연구소를 답방해 전기차와 자율주행차, 도심항공모빌리티(UAM) 등 차세대 모빌리티 분야에서 다각도 협력 방안을 모색했다.

한편 현대차 아이오닉 5는 3월 유럽을 시작으로 한국, 미국에서 순차적으로 출시될 예정이다. 아이오닉 5는 1회 충전으로 최대 500km 이상(WLTP 기준) 주행할 수 있으며 800V 충전 시스템을 갖춰 초고속 급속충전기 사용시 18분 이내 80% 충전이 가능하다.

