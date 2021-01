[특징주] 빅히트, '위버스' 플랫폼 확장 기대감에 오름세

[아시아경제 이민지 기자] 빅히트가 장중 오름세를 보이고 있다. K-팝 플랫폼인 ‘위버스’와 네이버의 ‘브이(V)라이브’가 통합 플랫폼을 내놓는다는 소식이 전해지면서 콘텐츠 사업 확장에 대한 기대감이 반영된 것이다.

28일 오전 9시 59분 빅히트는 장중 2.65% 오른 21만3000원에 거래됐다. 이날 주가는 장 초반 21만9000원까지 치솟았다.

빅히트는 네이버와 협력해 위버스와 브이라이브의 사용자, 콘텐츠, 서비스 등을 통합한 새로운 글로벌팬 커뮤니티 플랫폼을 만들 예정이다. 빅히트가 최대주주로 사업을 주도하고, 네이버는 기술 역량에 주력할 것으로 보인다.

또 빅히트는 YGPLUS 투자에도 나섰는데, YG엔터테인먼트 소속 아티스트 MD를 위버스 플랫폼에 공급 위탁할 것으로 기대된다. 이선화 KB증권 연구원은 "K-팝 팬 커뮤니티 플랫폼의 양강 업체가 하나로 합쳐지면서 시장 지배력을 공고히 했다는 점에 의의가 있다"며 "빅히트와 YG엔터의 위버스는 콘텐츠 플랫폼 중 독보적 1위를 기록할 것"이라고 말했다.

