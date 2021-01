[아시아경제 김지희 기자] 유한양행은 SAFA 기술을 보유한 에이프릴바이오와 공동 신약개발 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

에이프릴바이오의 SAFA 기술은 재조합 단백질의 반감기를 증대시키고 재조합 항체 의약품을 제작할 수 있는 기술이다. 에이프릴바이오는 지난해 이 기술을 활용한 항염증 질환 치료 물질 'APB-R3'로 제3회 바이오의약품 대상을 수상했다.

양사는 SAFA 기술을 활용해 글로벌 신약 개발을 위한 공동연구를 수행할 계획이다. 유한양행은 지난해 에이프릴바이오에 전략적 투자자로 30억원을 투자한 바 있다. 에이프릴바이오는 올해 코스닥 시장에 기술평가에 의한 특례상장을 준비 중이다.

이정희 유한양행 사장은 "이번 업무협약을 통해 경쟁력 있는 글로벌 바이오신약 개발에 나설 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

