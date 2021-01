러, 식량난 우려에 곡물 수출관세 2배 인상..."식료품시장 안정화 조치"

밀, 옥수수, 보리 등 수출관세 일제히 인상

푸틴이 식료품 가격상승에 분개...긴급히 조치

[아시아경제 이현우 기자] 러시아 정부가 주요 자국산 곡물 수출관세를 2배로 올리는 현대판 방곡령을 단행하면서 국제곡물가격 폭등이 전망되고 있다. 가뜩이나 밀과 옥수수, 콩 등 주요 곡물가격은 최근 원자재 가격 급등세를 타고 가파른 상승세를 보이고 있어 전세계적인 식량난이 심화될 것이란 우려의 목소리도 나오고 있다.

러시아 관영 타스통신에 따르면 26일(현지시간) 미하일 미슈스틴 러시아 총리는 이날 식료품시장 가격 안정화를 위해 자국산 밀의 수출관세를 한시적으로 높인다고 발표했다. 이에 따라 3월1일부터 6월30일까지 러시아정부는 자국산 밀에 대해 1t당 50유로(약 6만7000원)의 관세를 부과한다. 이는 기존 25유로보다 2배 오른 것으로 곡물수출을 사실상 제한하는 조치로 풀이된다. 구소련권 경제연합체 유라시아경제연합(EAEU) 국인 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄 등으로 수출되는 곡물은 관세인상 대상에서 제외된다.

러시아 정부는 이와함께 3월15일부터 6월30일까지 한정적으로 옥수수에 1t당 25유로, 보리에도 1t당 10유로의 수출관세를 부과하고 내달 1일부터 수출되는 자국산 콩에 대해 관세 30%를 물리기로 했다. 밀과 호밀 등의 곡물에 대한 수출물량 또한 1750만t으로 제한된다.

이러한 강력한 방곡령이 내려진데 대해 러시아 경제개발부는 "일련의 조치는 자국 식료품 시장의 안정화를 꾀하기 위한 것"이라고 설명했다. 앞서 블라디미르 푸틴 대통령이 지난해 말 내각회의에서 자국의 곡물 수확량이 충분한 상황에서도 곡물을 주재료로 하는 일부 식료품의 가격이 크게 상승한 것에 대해 불만을 드러내면서 관련 부서들이 각종 긴급조치들을 내놓은 것이 배경으로 작용했다는 분석이다.

블룸버그통신은 이러한 정책의 주요 이유는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 소득감소와 식료품 가격상승이 겹쳐 큰 어려움을 겪고 있는 러시아 민심을 달래기 위한 것이라고 분석했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr