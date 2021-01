광주은행, 비대면 중금리대출 '프라임 플러스론' 출시

[아시아경제 김효진 기자] 광주은행은 중ㆍ저신용 고객을 위한 중금리 신용대출 '프라임(Prime)플러스론'을 출시했다고 27일 밝혔다.

광주은행은 프라임 플러스론을 통해 은행권의 높은 대출 문턱을 넘지 못한 중ㆍ저신용자 뿐만 아니라 실질상환능력은 있지만 기존의 보유 대출금액으로 인해 한도가 산출되지 않는 고신용자에게 합리적인 금리로 최대 5000만원까지 대출을 시행한다고 설명했다.

급여소득이 있는 직장인이라면 언제든지 모바일(스마트뱅킹, 모바일웹뱅킹)로 신청할 수 있으며, 상환 기간은 최대 5년 이내에서 자유롭게 선택할 수 있다. 중도상환수수료는 없다.

광주은행 관계자는 "제1금융권의 궤도에 포함되지 못하는 금융 소비자를 대상으로 금융니즈를 파악하고, 리스크 관리가 가능한 범위 내에서 적절한 한도 및 금리를 산출함으로써 중ㆍ저신용자를 제1금융권으로 포용할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

