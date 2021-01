[아시아경제 이관주 기자] 삼양홀딩스 삼양홀딩스 000070 | 코스피 증권정보 현재가 94,800 전일대비 3,400 등락률 +3.72% 거래량 79,156 전일가 91,400 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 삼양홀딩스, 주가 6만 500원.. 전일대비 -2.1%[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 는 자회사였던 삼양바이오팜의 흡수합병을 결정했다고 26일 밝혔다. 합병기일은 4월1일이다. 회사 측은 합병 목적에 대해 "합병을 통한 경영 효율성 제고 및 경쟁력 강화"라고 밝혔다.

