[아시아경제 이관주 기자] '숙취운전'으로 경찰에 적발된 배우 박시연(42)씨가 검찰에 넘겨졌다.

서울 송파경찰서는 도로교통법상 음주운전·교통사고처리 특례법 위반 등 혐의로 박씨를 최근 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

박씨는 지난 17일 오전 11시30분께 서울 송파구 잠실3삼거리에서 좌회전 신호 대기 중인 승용차를 들이받은 혐의를 받고 있다.당시 박씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.097%였다.

박씨의 소속사는 "박시연이 16일 저녁 집에서 지인과 술을 마셨고 다음 날 숙취가 풀렸다고 판단해 자차를 이용해 외출했다가 경미한 접촉사고가 났다"고 사과했다.

박씨 또한 자신의 인스타그램에 "안일하게 생각한 자신에 대해 후회하고 깊이 반성한다"며 "물의를 일으켜 진심으로 사과드린다. 이유를 불문하고 해서는 안 될 일이었다"고 거듭 사과했다.

