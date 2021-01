▶서영순씨 26일 별세. 석경화씨 모친상, 임상국(KB증권 투자컨설팅부장)씨 빙모상=가통릭대여의도성모병원 장례식장 3호실, 발인 27일, (02)3779-1526

