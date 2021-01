신한銀, 'AI 활용' 2414명 정기인사…女 승진 비중 10%P↑

신속한 의사결정 위애 팀장급 직원 영업 현장 전진 배치

여성 인재 승진 및 주요 부성 이동 확대

[아시아경제 이광호 기자]신한은행이 자체 개발한 AI 기술을 활용해 총 2414명에 대한 2021년 상반기 정기인사를 단행했다.

26일 신한은행에 따르면 올해 상반기 인사는 디지털과 스피드에 방점을 뒀다.

먼저 현장의 영업력을 강화하고 본부부서의 신속한 의사결정을 위해 팀장급 직원을 영업 현장에 전진 배치했다.

은행의 전략 목표에 대한 이해도가 높은 직원의 현장 배치를 통해 본부와 현장 간 원활한 소통과 효율적인 영업을 추구하고 동시에 본부부서의 결재 라인을 축소해 실무 책임자가 경영진에 직접 보고하고 즉시 실행하는 등 의사결정의 속도를 높일 계획이다.

또 이번 인사에서 여성 인재의 승진과 주요 부서 이동이 확대되는 등 여성 돌풍이 더욱 두드러졌다고 강조했다. 특히 과장급 승진자 중 여성 비중이 42%로 과거 3년 평균 대비 10%포인트 가까이 확대됐다. 지난 22일 실시한 종합업적평가 특별승진에서도 승진자 9명 중 7명이 여성이었다.

신한은행 관계자는 "성과와 역량이 검증된 여성 인재를 어떻게 활용하느냐가 미래 조직의 성패를 가를 것"이라며 "직전 인사에 이어 육아휴직 직원도 승진시키는 등 일관된 여성 인재 육성 전략이 점차 결실을 맺고 있다"고 말했다.

아울러 빠른 디지털 트랜스포메이션(변환)을 추진하고자 20개 사업그룹 각각에 디지털 총괄 조직인 D.I(Digital Innovation) Lab(랩)을 만들고 디지털, IB(투자금융), 소비자 보호 등 직무 전문성이 필요한 부서에는 사전 교육을 받은 예비 인재풀을 배치, 미래 전문가를 육성할 수 있게 했다.

진옥동 행장은 "고객과 미래를 위한 변화를 최우선의 가치로 두고 이번 상반기 정기인사를 시행했다"며 "앞으로도 적극적이고 투명한 인사정책을 통해 고객 중심의 일류 은행으로 거듭나겠다"고 강조했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr