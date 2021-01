엔지켐, NASA 우주방사선 치료제 연구과제 최종 선정

[아시아경제 김지희 기자] 엔지켐생명과학의 'EC-18'이 미국 항공우주국(NASA)의 우주방사선 치료제 연구과제로 최종 선정됐다. NASA와 함께 세계 최초의 우주방사선 치료제 공동 개발이 가시화된 것이다.

엔지켐생명과학은 NASA에서 공고한 우주방사선 방어·치료제 개발 사업에 지원한 66개 팀 중 최종 8개팀에 선정됐다고 26일 밝혔다. 엔지켐은 애리조나 주립대학(ASU)팀과 함께 우주방사선 치료를 위한 ‘3D 생체모방 인간조직 모델을 이용한 우주비행 아날로그 배양 살모넬라 감염에 대한 저선량 방사선 및 방사선 대책의 영향’ 연구를 제안했다. 이번 EC-18 연구는 3D 모델을 사용해 저선량 방사선과 미세중력이 식품매개병원균인 살모넬라균의 병원성 향상에 미치는 영향과 우주방사선 및 살모넬라균으로 인한 장 조직 손상·염증에 대한 방어제로서 효능을 연구하는 내용이다.

엔지켐은 미국국립보건원(NIH) 국립알레르기감염병연구소(NIAID)와의 공동연구에서도 치사량의 방사선(30일 이내 전체 개체의 70%가 사망하는 조건)을 조사한 후 신약물질 'EC-18'을 24시간 이후 용량별로 투여한 결과 사망률을 획기적으로 개선시킨다는 연구성과를 지난해 10월 미국 방사선 학회에서 발표했다. 급성방사선증후군의 예방 또는 치료를 위한 조성물에 대한 글로벌 특허도 출원했다.

손기영 엔지켐생명과학 회장은 "이번에 미국 NASA의 우주방사선 치료제 연구과제로 최종 선정돼 EC-18이 세계 최초의 우주방사선 치료제가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

엔지켐의 면역조절제인 EC-18은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 바이러스 증식을 억제하는 항바이러스작용과 사이토카인 폭풍으로 알려진 과도면역반응을 막는 항염증작용을 동시에 발휘하는 치료제 후보다. 코로나19 치료제의 국내 임상2상 환자 모집도 완료했다. 임상데이터 결과 분석이 종료되면 즉시 한국 식약처에 긴급사용승인 또는 조건부 허가를 신청할 예정이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr