반얀트리 클럽 앤 스파 서울, 네이버 쇼핑라이브로 객실 판매 첫선

[아시아경제 김유리 기자] 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 오는 27일 오후 8시부터 1시간 동안 네이버 쇼핑라이브를 통해 객실을 최대 30% 할인된 가격으로 선보인다고 26일 밝혔다.

객실 타입은 자연친화적인 분위기의 반얀룸부터 릴랙세이션 풀이 구비된 남산 풀 스위트 객실까지 다양하게 준비된다. 150객실 한정으로 선착순 마감될 예정이다. 혜택은 라이브가 진행되는 동안 적용 받을 수 있다. 투숙 가능 기간은 2021년 2월1일부터 4월30일까지다. 월요일부터 목요일까지 객실은 조식이 포함돼 있지 않으며 금요일부터 일요일까지는 조식 포함 객실로 만나볼 수 있다. 객실 가격은 38만5000원부터 시작한다(세금 포함).

라이브 중에 객실을 예약한 고객들에게는 스킨케어 브랜드 쿠오카의 제품을 선물로 제공한다. 반얀룸과 반얀 풀 디럭스룸을 예약하는 고객에게는 쿠오카 트래블 키트와 신제품 립 밤 바이 쿠오카를, 남산 풀 프리미어룸과 남산 풀 스위트룸은 쿠오카 베스트셀러인 크림 블렌드와 세럼 블렌드로 구성된 트러플 보습 듀오를 증정한다. 더불어 네이버 쇼핑라이브 시청자를 위해 댓글 이벤트를 열어 추첨을 통해 쿠오카의 제품을 추가 선물할 예정이다.

한편 반얀트리 서울은 라이브 커머스 서비스를 통해 처음으로 객실을 선보이며 판매 채널 확대에 나선다. 비대면 소비 트렌드에 맞춰 실시간 동영상 스트리밍을 통해 객실을 판매하고 고객과 빠르게 소통하고자 라이브 커머스 진출을 결정했다고 회사 측은 밝혔다.

