[특징주]현대비앤지스틸, 자동차소재 인수 소식에 상한가

[아시아경제 박소연 기자] 현대비앤지스틸 현대비앤지스틸 004560 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 3,800 등락률 +29.92% 거래량 475,583 전일가 12,700 2021.01.26 09:44 장중(20분지연) 관련기사 LG하우시스, 車소재 사업부 현대비앤지스틸에 매각할듯현대비앤지스틸, 주가 8970원 (11.57%)… 게시판 '북적'현대차그룹 12개 상장 전 계열사, 주총서 전자투표제 도입 close 이 상한가를 기록했다. LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 94,100 전일대비 9,800 등락률 +11.63% 거래량 1,040,152 전일가 84,300 2021.01.26 09:44 장중(20분지연) 관련기사 LG하우시스, 車소재 사업부 현대비앤지스틸에 매각할듯 [클릭 e종목] "LG, 계열분리 이후 성장 가속화 기대감"[클릭 e종목] "LG하우시스, 무난한 4Q 실적 전망" close 의 자동차소재 사업부를 인수한다는 소식이 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이된다.

현대비앤지스틸은 26일 오전 9시29분 현재 전 거래일 보다 3800원(29.92%) 오른 1만6500원에 거래되고 있다. 장이 열리자마자 가격 제한 폭까지 오른 것이다.

LG하우시스도 1만2500원(14.83%) 오른 1만2500원에 거래되면 동반 강세를 보이고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr