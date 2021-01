▲광주캠퍼스 부총장 이강래(사학과) ▲여수캠퍼스 부총장 조기량(전기전자통신컴퓨터공학부) ▲대학원장 겸 대학원혁신본부장 송진규(건축학부) ▲교무처장 손창호(수의학과) ▲학생처장 김태완(중어중문학과) ▲연구처장 겸 산학협력단장 민정준(의학과) ▲기획조정처장 겸 성과관리센터장 이준웅(산업공학과) ▲입학본부장 양광열(식물생명공학부) ▲국제협력본부장 겸 언어교육원장 성승현(법학전문대학원) ▲학무본부장 박석강(물류통상학부) ▲교무부처장 강영신(심리학과) ▲학생부처장 허영란(식품영양과학부) ▲연구부처장 겸 산학협력단 연구부단장 박상익(수의학과) ▲산학연구부처장 겸 산학협력단 산학협력본부장 이경훈(해양생산관리학과) ▲대학원 부원장 이재원(임산공학과)

