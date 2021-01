중국 보란 듯…"원조 한국김치 기다려" 주한美대사관 트위터에 등장한 '샌더스'

[아시아경제 나한아 기자] 주한미국대사관 공식 트위터에 버니 샌더스 미국 연방 상원의원이 김치 담그는 모습을 지켜보는 합성사진과 함께 "원조 한국 김치를 기다리고 있다"라는 글이 올라왔다.

지난 22일 공개된 이 사진은 지난달 1일 경기 수원시 곡선동 새마을부녀회가 주관한 '사랑의 김장 담가주기' 행사 사진과 지난 20일 조 바이든 미국 대통령 취임식에서 독특한 패션으로 화제가 된 버니 샌더스 미 상원의원의 사진을 합성해 놓은 것이다.

미국대사관은 이 합성 사진으로 온라인상 패러디 그림을 의미하는 일명 '밈'(meme)을 하며 '버니 샌더스 밈(#berniesandersmemes)', '버니 샌더스 벙어리장갑(#berniesandersmittens)'이란 해시태그(SNS 검색을 돕는 이름표)를 달았다.

한편 퇴임한 해리 해리스 전 주한미국대사는 중국의 '김치 공정' 논란이 일어난 당시 자신의 SNS에 김장 하는 법을 배우는 영상을 올리며 "김치 종주국 한국에서 생활할 수 있어 행복하다"라는 글을 올렸다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr