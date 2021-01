[아시아경제 유병돈 기자] 일성신약 일성신약 003120 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 3,557 전일가 82,600 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 일성신약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 7.9% ↑일성신약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 5.43% ↑일성신약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 1.13% ↑ close 은 개별기준 지난해 영업손실이 18억5077만원으로, 전년 대비 적자폭이 47.2% 늘었다고 22일 공시했다.

매출액은 16.1% 줄어든 406억73만원, 당기순손실은 58% 감소한 28억2406만원으로 집계됐다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr