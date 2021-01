한화솔루션, 이시간 주가 -1.05%.... 최근 5일 개인 18만 3364주 순매수

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 56,800 전일대비 400 등락률 -0.70% 거래량 3,245,499 전일가 57,200 2021.01.21 14:58 장중(20분지연) 관련기사 바이든 기대감에 친환경 재생에너지주 재시동한화솔루션, 외국인 5만 9590주 순매도… 주가 -1.27%한화솔루션, 최근 5일 개인 176만 8084주 순매수... 주가 5만 3200원(+2.5%) close 은 21일 오후 2시 30분 현재 전일보다 1.05% 내린 5만 6600원에 거래되고 있다. 거래량은 305만 3341주로 전일 거래량 대비 69.76% 수준이다. 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 56,800 전일대비 400 등락률 -0.70% 거래량 3,245,499 전일가 57,200 2021.01.21 14:58 장중(20분지연) 관련기사 바이든 기대감에 친환경 재생에너지주 재시동한화솔루션, 외국인 5만 9590주 순매도… 주가 -1.27%한화솔루션, 최근 5일 개인 176만 8084주 순매수... 주가 5만 3200원(+2.5%) close 은 가성소다, PVC 등 석유화학제품 제조 및 판매업체로 알려져 있다.

1월 21일 신한금융투자의 이진명 연구원은 '글로벌 경기 회복에 따른 주요 제품(PVC, LDPE등) 스프레드 개선세가 지속되며 호실적을 이어갈 전망. 글로벌 친환경 정책에 따른 수요 강세로 모듈 판매량 확대는 지속될 전망. 다운스트림(발전소) 실적도 반영되며 향후 이익 기여도는 점차 확대되겠음. 고효율 모듈 생산, 다운스트림 확대 등으로 2022년 태양광 영업이익과 수익성은 각각 4,968억원(+57%), 9.7%(+2.6%p)이 기대됨. '이라며 한화솔루션의 목표가를 7만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한화솔루션을 18만 3364주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 7만 3597주 순매도, 8만 6903주 순매도 했다.

