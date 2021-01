기관·외국인 순매수에 코스피 2%대 상승…삼성전자 3%↑

자동차업종 매수세 두드러져

현대차 7%, 기아차 12% 상승

[아시아경제 이민지 기자] 기관과 외국인의 순매수세에 코스피가 오름세를 보이고 있다. 전일 3%대 낙폭을 보였던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 2,600 등락률 +3.06% 거래량 33,093,086 전일가 85,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, '삼성청년SW아카데미' 5기 입학식 개최정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!!이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정 close 는 하루 만에 회복세를 보이고 있다.

19일 오후 1시 37분 코스피는 전 거래일 대비 2.78%(83.66포인트) 오른 3097.79를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.03%(0.88포인트) 내린 3013.05에 장을 시작한 뒤 오름세를 유지 중이다.

투자자동향을 보면 기관과 외국인은 각각 4797억원, 3555억원어치 주식을 순매수했다. 개인은 홀로 8454억원어치 주식을 순매도 중이다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 오름세를 나타내고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 2,600 등락률 +3.06% 거래량 33,093,086 전일가 85,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, '삼성청년SW아카데미' 5기 입학식 개최정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!!이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정 close 는 전 장보다 3.06% 오른 8만7000원을 기록했다. 전일 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 2,600 등락률 +3.06% 거래량 33,093,086 전일가 85,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, '삼성청년SW아카데미' 5기 입학식 개최정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!!이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정 close 부회장의 법정구속 소식에 3.4% 하락했지만 하루 만에 낙폭을 만회한 셈이다. 이외에도 SK하이닉스(0.38%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 998,000 전일대비 34,000 등락률 +3.53% 거래량 283,055 전일가 964,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지LG화학, '글로벌 이노베이션 콘테스트' 개최LG화학, 이시간 주가 -1.33%.... 최근 5일 기관 28만 6582주 순매도 close (3.24%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 12,000 등락률 +1.52% 거래량 114,274 전일가 788,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close (1.78%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 9,000 등락률 +3.00% 거래량 707,927 전일가 300,500 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 이시간 주가 -0.82%.... 최근 5일 기관 51만 3828주 순매도외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서14일 옵션만기일, 코스피 3149·코스닥 980서 소폭 상승 마감 close (3%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 731,000 전일대비 25,000 등락률 +3.54% 거래량 333,921 전일가 706,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락'K-배터리' 5년 연속 수출 증가…"올해 70억弗 신기록" close (3.82%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 500 등락률 +0.16% 거래량 2,841,320 전일가 314,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 분명히 말씀드렸습니다. 임상 3상 발표임박!! 지금 잡아야 오릅니다.식약처 "셀트리온 렉키로나주, 임상3상 전제 허가권고" [속보] 식약처 "셀트리온 렉키로나주 투여시 3.43일 빨리 회복" close (0.16%) 등도 올랐다.

특히 자동차 업종에 대한 투자 심리가 크게 개선된 모습을 보였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 258,500 전일대비 17,500 등락률 +7.26% 거래량 3,904,333 전일가 241,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 이시간 주가 +7.26%.... 최근 5일 개인 160만 7276주 순매수정의선 회장 취임 100일…'미래 모빌리티' 광폭 행보총수 부재가 주가에 미치는 영향?! 향후 주가의 향방은? close 는 6.85% 상승했고, 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,700 전일대비 9,200 등락률 +12.87% 거래량 9,775,247 전일가 71,500 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 주가 8만 원 (11.89%)… 게시판 '북적'[특징주]기아차, 4분기 실적 기대감에 8만원 돌파…52주 신고가 기아, LOL 유럽 리그 챔피언십 후원 연장 close (12.03%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 342,500 전일대비 19,000 등락률 +5.87% 거래량 853,021 전일가 323,500 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 커뮤니티 활발... 주가 5.56%.현대모비스, 자동차 대표주 테마 상승세에 5.26% ↑삼성·현대차 상승 꺾이고 '곱버스'만 올랐네 close (5.56%), 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 88,400 전일대비 4,500 등락률 +5.36% 거래량 3,199,022 전일가 83,900 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 현대위아, 자동차 대표주 테마 상승세에 6.91% ↑[클릭 e종목] 현대위아, 이제는 미래차 수혜주…열관리 사업 본격 개시‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (5.24%) 등도 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 “하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승세를 보이고 있다”며 “최근 하락을 주도했던 반도체, 철강, 자동차 등 업종 군이 유립장에서 상승을 주도했다는 점이 부각되면서 매수세가 두드러졌다”고 설명했다.

같은 시각 코스닥지수는 전일 대비 1.31%(12.35포인트) 오른 957.02를 가리키고 있다. 이날 지수는 장중 1%대 하락세를 보이기도 했지만, 외국인의 순매수세가 커지면서 상승 전환했다.

투자자 동향을 보면 외국인은 1556억원어치 주식을 샀고 기관도 23억원어치 주식을 순매수했다. 개인은 홀로 1500억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,300 전일대비 2,800 등락률 +1.56% 거래량 1,205,165 전일가 179,500 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 5.07%코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락 close (1%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 140,300 전일대비 1,100 등락률 +0.79% 거래량 4,232,276 전일가 139,200 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지셀트리온헬스케어, 최근 5일 개인 141만 5180주 순매수... 주가 15만 3600원(+7.11%)두 번째 ‘토종’ 치료제 쏟아진다! 임상 결과 발표 임박!! close (0.29%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,900 전일대비 900 등락률 +0.99% 거래량 287,254 전일가 91,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘에이치엘비 "리보세라닙, ‘ASCO GI 2021’서 대규모 완전 관해 사례 입증"코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락 close (0.33%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 149,900 전일대비 6,200 등락률 +4.31% 거래량 331,613 전일가 143,700 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락알테오젠, 알토스바이오로직스 295억 규모 유상증자 결정 close (3.13%), 에코프로비엠(1.59%) 등이 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr