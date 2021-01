건강·신선·가공식품, 리빙, 가전 등 다양한 선물세트 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 '2021 설 기획전'을 열고 ▲건강식품 ▲신선식품 ▲가공식품 ▲생활·가전 ▲패션·뷰티 등 카테고리를 총 망라한 선물세트를 선보인다고 19일 밝혔다.

행사 기간 상품쿠폰 최대 15%, 카드 쿠폰 5%, 브랜드 쿠폰 최대 20%를 제공한다. 중복 사용이 가능해 선물세트 구매 시 최대 40%까지 할인 받을 수 있다.

특히 이번 설 선물 기획전은 건강 관련 선물세트를 알차게 구성했다고 위메프는 설명했다. 실시간으로 인기 선물세트를 보여주는 '2021 설 베스트랭킹' 상품관을 마련, 쇼핑 편의성도 높였다. 선물세트 구매 예산에 따라 1만원 이하부터 10만원 이상까지 각 금액대별 선물을 추천해 주는 '가격대별 선물세트' 상품관도 선보인다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr