테슬라 '모델 Y'에 한국타이어 장착

[아시아경제 성기호 기자] 테슬라의 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '모델Y'에 한국타이어 제품이 탑재되는 것으로 알려졌다.

18일 업계에 따르면 중국 상하이 공장에서 생산되는 테슬라의 전기차 모델Y에 한국타이어는 19인치 타이어를 공급하는 것으로 알려졌다. 한국타이어는 2016년부터 테슬라의 보급형 전기차인 모델3에 타이어를 공급해 왔다.

모델Y는 테슬라가 2019년 8월 보급형 전기차인 모델3를 선보인 이후 1년 5개월 만에 국내에 출시하는 모델이다. 한국타이어의 제품이 장착된 모델Y는 중국을 포함해 세계 각국에서 판매될 예정이지만, 국내 판매 모델Y는 미국 공장에서 생산되기 때문에 한국타이어의 제품이 들어가지 않을 가능성이 높다.

한국타이어는 지난해 포르쉐의 최초 고성능 전기 스포츠카 모델인 '타이칸'에도 전기차용 타이어 공급을 시작하며 기술력을 인정받은 바 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr