◆우리카드

<임원 승진>

▲ 경영기획본부 전무 조성락 ▲ 오토금융본부 상무 양일동 ▲ 미래성장본부 상무 서영호

<임원 신규선임>

▲ 마케팅전략본부 상무대우 이인복

<부서장 승진>

▲ 영업추진센터 부장 이종희 ▲ 은행영업부 부장 한승원 ▲ 오토금융부 부장 이주원 ▲ 서울지역센터 센터장 곽호석 ▲ 경인지역센터 센터장 박희준 ▲ 글로벌신성장부 부장 한철희 ▲ 검사실 부장 양준호

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr