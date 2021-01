"독립운동가 대충 살았다" 윤서인 막말에…장준하 子 "화나기보다는 슬프다"

[아시아경제 최은영 기자] 독립운동가 고(故) 장준하 선생의 아들 호준 씨가 "친일파는 열심히 살았고 독립운동가는 대충 산 것이 아니냐"는 웹툰 작가 윤서인의 글에 "슬프다"라고 심경을 밝혔다.

16일 장 씨는 자신의 페이스북에 "화가 나기보다는 슬프다"라며 "물론 어떤 미친놈의 헛소리라고 하면 그만이겠지만, 뒤돌아보면 나는 대충 산 것이 아니라 헛산 것이 아닐까 하는 생각이 든다"라고 적었다.

이어 "말을 듣고 보니 내 아버지는 독립운동가였고, 나는 독립운동가의 후손이었다"라며 "좀 더 독하게 '열심히' 살아 봐야 하겠다"라고 말했다. 장 씨는 현재 미국 코네티컷에서 목회 활동을 하고 있다.

앞서 윤 씨는 지난 12일 자신의 페이스북에 친일파 후손과 독립운동가 후손의 집을 비교하는 사진을 올리며 "친일파 후손들이 저렇게 열심히 살 동안 독립운동가 후손들은 도대체 뭐한 걸까. 사실 알고 보면 100년 전에도 소위 친일파들은 열심히 살았던 사람들이고 독립운동가들은 대충 살았던 사람들 아니었을까"라고 적었다.

사진에는 깔끔하고 현대식 외관을 자랑하는 친일파 후손의 집과 흙벽에 슬레이트 지붕 등 다소 허름한 모습의 독립운동가 후손 집 모습이 담겨 있었다.

윤 씨의 글이 논란이 되자 윤 씨는 곧바로 해당 게시글을 삭제했다. 그러나 이내 추가 게시글을 올려 "광역 어그로(관심을 끌기 위해 자극적인 행동 등을 하는 것) 끌리면 좋은 점"이라며 "내 말을 듣는 사람들이 늘어난다. 내 관심은 코인이 아니라 계몽과 확장. 계몽과 확장엔 반드시 욕이 동반된다"라고 했다.

해당 글을 접한 누리꾼들은 "제정신이냐?", "조상이 나라를 팔아먹지 않고서야 어떻게 저런 생각을 할 수 있냐"며 비판을 쏟아냈다. 급기야 지난 14일에는 청와대 국민청원 게시판에 '독립운동가를 능멸한 만화가를 처벌해주세요'라는 제목의 청원 글이 올라오기도 했다. 해당 청원에는 17일 오후 11시 40분 기준 67,492명이 서명한 상태다.

한편 한국입법학회 회장인 정철승 변호사(사법연수원 31기)는 소송을 예고하고 나섰다. 그는 16일 자신의 페이스북을 통해 "독립운동가 명예훼손에 대해서는 형사 고소뿐만 아니라 적은 금액의 위자료 청구도 함께 제기해볼까 한다. 광복회에서만 독립운동으로 훈장이나 포상을 받은 분들의 직계 후손인 회원 8,000여 분이 계시고 방계까지 치면 전국에 독립운동가 후손이 최소 수만 가구, 수십만 명은 될 것"이라며 "윤서인 돈 많이 벌어야겠다. 돈으로 죗값 치르려면…."라고 경고했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr