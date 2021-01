행안부-질병청, 각 지자체에 "코로나19 백신접종 철저히 준비" 당부

18일 '제1회 중앙·지방 정책협의회' 영상회의

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부는 전해철 장관 취임 후 처음으로 관계부처와 17개 시·도 부단체장이 참여하는 2021년 '제1회 중앙·지방 정책협의회'를 18일 비대면 영상회의로 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 회의에서 질병관리청은 국민의 100%가 넘는 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 물량(약 5600만명 분)이 확보됨에 따라 신속하고 안전한 백신 접종을 위해 지자체별 '코로나19 예방접종 대응 추진단' 구성 등 적극적인 준비를 요청할 예정이다. 특히, 질병청 지침을 기반으로 1월 말까지 지자체별 임시예방접종 계획을 수립해 접종인력 및 접종장소 등 접종 시행을 위한 제반사항을 철저히 준비하도록 할 계획이다.

고용노동부는 '코로나19 3차 확산에 대응한 맞춤형 피해지원 대책'의 세부사업으로 2차 일반택시기사 긴급고용안정지원 사업에 대해 안내하고 적극적인 참여를 당부할 예정이다. 코로나19 확산기간 동안 승객감소로 소득(매출액)이 감소한 법인택시 기사 8만명에게 1인당 소득안정자금 50만원을 지원하며, 지자체별로 신청서가 접수되면 소득감소·근속요건 등을 확인한 후 지급하게 된다.

행안부는 국민일상 회복과 선도국가 도약을 위한 올해 중점 추진사항을 안내하고 지자체의 적극적인 업무 추진을 요청한다. 특히, 코로나19 방역과 백신접종 준비를 철저히 하고 재해예방 등 선제적 재난안전관리를 당부할 예정이다. 지역사랑상품권과 지역일자리 사업 신속집행, 지역균형 뉴딜 추진을 독려하는 한편, 자치경찰제가 현장에 안착할 수 있도록 협조를 요청한다. 또 각 부처의 주요 국정 현안에 대해 17개 시·도에 협조를 요청하고 지역 현안에 대한 지자체 건의사항도 전달할 예정이다.

전해철 행안부 장관은 "백신 접종이 순조롭고 안정적으로 이뤄질 수 있도록 배송·보관·접종·사후관리 등 전 과정에 걸쳐 질병청 등 관계부처와 지자체가 긴밀히 협력해 철저히 준비해야 한다"며 "코로나 3차 확산으로 인한 법인택시 기사 등 고용 취약계층의 소득안정을 위해 각 지자체는 지급대상자를 조속히 확정해 지원금이 신속히 지급될 수 있도록 적극적으로 협조해 달라"고 당부할 예정이다.

