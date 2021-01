[골프토픽] 배상문 "키움증권에 새 둥지"

[아시아경제 노우래 기자] ○…배상문(35·사진)이 키움증권에 새 둥지를 틀었다.

키움증권은 15일 "최근 서울 영등포구 본사에서 후원 조인식을 갖고 배상문을 지원하기로 했다"고 발표했다. 2009년부터 2년간 후원한 이후 두번째다. 배상문은 "키움증권이 후원을 결정해주셔서 대단히 기쁘고 든든한 마음"이라며 "성원에 보답하도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다. 키움증권은 "세계적인 선수가 된 배상문과 다시 만난 만큼 서로의 분야에서 시너지 효과를 낼 것"이라고 기대했다.

배상문이 바로 한국프로골프(KPGA) 코리안투어에서 2008년과 2009년 상금왕에 올랐고, 일본프로골프투어(JGTO)에서도 2011년 상금왕 등 3승을 따낸 선수다. 2013년 HP바이런넬슨챔피언십과 2014년 프라이스닷컴오픈 등 미국프로골프(PGA)투어에서 2승을 쌓았다. 16일 미국으로 출국해 PGA투어와 콘페리(2부)투어를 병행한다. 다음달 11일 PGA투어 AT&T 페블비치프로암에 출전한다.

