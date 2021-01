인도네시아 술라웨시섬 6.2 강진 피해 확대...최소 30명 사망

600여명 부상, 이재민 3000여명 발생

전날 오후부터 수차 지진 발생...피해 점점 커져

[아시아경제 이현우 기자] 인도네시아 중부 술라웨시섬에서 리히터 규모 6.2의 강진이 발생해 최소 30명이 숨지고 600여명이 부상당하는 등 인명피해가 발생했다. 아직 붕괴된 건물 잔해에 깔린 주민들이 많아 향후 피해규모는 점점 커질 것으로 우려되고 있다.

AFP통신 등 외신에 따르면 15일 오전 2시28분께(현지시간) 술라웨시섬 서부 도시인 마무주 남쪽 36㎞ 육상에 규모 6.2의 지진이 발생했다. 인도네시아 기상기후지질청(BMKG)에 따르면 진원의 깊이는 10㎞로 얕았으며 이로인해 건물 붕괴로 인한 피해가 컸다. 지진 발생 이후 마무주와 인근 도시 마제네의 주민 수천여명은 집 밖으로 뛰쳐나와 고지대로 대피했다. 쓰나미 경보는 발령되지 않았다.

진원 근처에 있는 마무주와 마네제, 두 도시는 전날 오후부터 규모 5.7 지진 등 수차례 지진이 이어지다 이날 새벽에 규모 6.2 지진이 강타했다. 새벽녘 발생한 지진으로 의 주택과 병원, 호텔, 사무실 등 건물이 잇따라 붕괴하면서 수많은 사람들이 미처 피하지 못하고 건물 잔해에 깔리면서 많은 사상자가 발생했다. 인도네시아 당국은 날이 밝자마자 수색구조 인력을 급파해 복구작업을 벌이고 있다.

마무주의 재난 당국 관계자는 "마무주에서만 최소 26명이 사망했다"며 "사망자는 더 늘어날 것이다. 사망자 중 상당수가 잔해 속에 묻혀있다"고 말했다고 AFP통신이 보도했다. 마무주 재난당국은 호텔과 병원, 서부 술라웨시 주지사 청사, 작은 시장 등이 심각하게 붕괴했다고 전했다. 마제네 재난당국은 최소 4명이 사망하고 600여명이 부상했으며, 3천명 이상 이재민이 발생했다고 발표했다.

