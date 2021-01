국민의힘, 헬스장 업계 간담회…“강제 폐업 상태, 정부 직무유기”

"금융지원·일자리 안정자금 등 다각적 방안 검토"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 15일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 헬스장 및 관련 업계의 애로사항 청취 및 금융지원 방안을 모색했다.

이종배 국민의힘 정책위의장은 이날 오전 국회에서 열린 정책간담회에서 “사회적 거리두기 2.5단계로 인해 실내 체육시설인 헬스장 등이 한 달 넘게 영업 금지 상태다. 말 그대로 한 달이 넘도록 강제로 폐업된 상태”라며 “재난지원금마저도 개업시기, 고용 규모, 매출에 따라 신청조차 불가능한 체육시설도 상당수 있는 것으로 안다”고 지적했다.

이 정책위의장은 “정부의 방역 지침을 성실히 이행한 대가가 알아서 독자 생존하라는 방치 수준이라면 정부의 직무유기에 해당한다”며 “30만 헬스업계 종사자들 특히, 90% 차지하는 청년들이 실업의 길로 내몰릴 상태”라고 지적했다.

이 정책위의장은 “정부에선 헬스장 등 실내체육시설에 실질적으로 도움이 되는 방안을 마련해야 된다”며 “돈을 못 벌어도 원리금을 갚아야하는 어려움에 처한 분들 많은 것으로 안다. 금융지원을 통해 재기할수 있는 방안을 찾아보고, 실업에 내몰린 청년들에 대한 일자리 안정자금 등 다각적 지원방안을 적극 검토해나가겠다”고 강조했다.

김성우 대한피트니스경영자협회협회장은 “실내 체육시설의 경우 전체 감염자가 1%도 안 된다. 도대체 체육시설에 대해 계속적 집합금지와 제한을 하는지 정부에 여쭙고 싶다”며 “정치 방역의 희생양이라는 합리적 의심할 수 밖에 없다”고 하소연했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr