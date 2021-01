경기 광주시, '감사 때 반복 지적' 근절 고강도 대책 마련

소극 행정에 대한 불이익 처분 강화

[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시가 감사 때마다 반복하는 지적을 없애기 위한 고강도 대책을 마련했다.

광주시는 "반복되는 감사 지적은 전례 답습의 업무 처리나 업무 인수·인계의 누락, 소극적 업무 처리 등으로 이어진다"며 15일 이같이 밝혔다.

시는 반복 지적 해결책으로 자기 진단 제도와 소극 행정에 대한 불이익 처분을 강화하는 한편, 우수 공직자와 부서에 포상 또는 인사 가점 등 인센티브를 부여할 방침이다.

감사 반복 지적 사전 예방을 위해서는 '업무 처리 전 컨설팅 감사'와 '사업 발주 절차 가이드북 제작', '감사 지적 사항 인수인계' 등을 시행할 계획이다.

교육 강화 대책으로는 '감사 사례 검색 시스템 구축'과 '감사 사례 전파 및 교육 실시', '청렴 상시 학습 시스템' 등을 운영한다.

신동헌 시장은 "감사 반복 지적 근절로 시민에게 신뢰받는 시정을 구현하고 적극 행정을 통한 봉사하는 공직 문화를 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

경기광주=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr