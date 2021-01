더존비즈온, 전자세금계산서 서비스 ‘WEHAGO로 통합’

[아시아경제 유현석 기자]더존비즈온은 국내 대표 전자세금계산서 서비스인 Bill36524를 최신 비즈니스 플랫폼인 WEHAGO와 통합하고 안전성과 편의성, 혁신성을 갖춘 보다 강화된 서비스로 제공한다고 15일 밝혔다.

Bill36524 서비스는 더 향상된 사용 환경과 업무 효율을 높이는 다양한 기능을 제공할 수 있도록 WEHAGO로의 전환을 오랜 기간 준비했다. 추가적인 비용 부담과 별도 설치 과정 없이 접속만으로 즉시 전환되어 서비스 사용이 가능하다는 설명이다.

특히 WEHAGO 환경에서 운용되는 전자세금계산서 서비스는 사용자 중심의 개선된 UI/UX를 기반으로 전자세금계산서 대량 발행, 거래처 정보 조회 등 고객 요구사항을 반영한 서비스 편의성과 활용성을 개선했다. 혁신금융서비스인 매출채권팩토링 등 세금계산서와의 연동 기능도 추가했다.

또 기업의 기본적인 업무 처리에 필요한 업무용 메신저, 메일, 웹스토리지, 거래처·연락처·일정 관리, 문자, 조직도, 회사게시판 등 다양한 업무용 서비스도 추가적으로 통합 제공할 수 있다는 설명이다.

Bill36524 서비스에 남아 있는 포인트와 데이터는 WEHAGO로 자동 이관되며 사용하던 요금제도 변함없이 그대로 이용할 수 있다. 전자세금계산서 외 전자계약, 전자팩스, SMS 발송, 이메일 등 별도 기능들은 사용자 편의를 고려해 기존 Bill36524 사이트에서 기존대로 사용할 수 있도록 한시적으로 지원할 예정이다.

더존비즈온 관계자는 “기존 Bill36524 사이트 노후화와 플래시 지원 종료 등 이슈에 맞춰 최신 기술이 적용된 클라우드 기반 비즈니스 플랫폼인 WEHAGO로의 서비스 통합 및 전환을 추진해 왔다”며 “WEHAGO 플랫폼을 통해 고객들이 보다 편리하고 혁신적인 서비스를 사용할 수 있도록 진화하는 업무환경에 최적화된 솔루션을 지속적으로 발굴해 제공할 것”이라고 말했다.

