삼성전자 "올해 CES TV 트렌드는 미니LED·집콕·친환경"

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 1,400 등락률 -1.56% 거래량 16,838,150 전일가 89,700 2021.01.15 11:05 장중(20분지연) 관련기사 디바이스이엔지, 삼성전자와 61억 규모 반도체 제조장비 공급 계약“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close 는 올해 가전·정보기술 전시회인 'CES 2021'의 TV 트렌드를 미니 LED 등 혁신기술, 스마트 기능의 강화, 친환경 제품 등을 꼽았다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 1,400 등락률 -1.56% 거래량 16,838,150 전일가 89,700 2021.01.15 11:05 장중(20분지연) 관련기사 디바이스이엔지, 삼성전자와 61억 규모 반도체 제조장비 공급 계약“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close 는 15일 온라인으로 진행한 TV 미디어 브리핑에서 올해 CES를 통해 본 TV업계의 주요 트렌드는 미니 LED 적용과 광학 구조 개선, 퀀텀닷 기술을 적용한 프리미엄 제품군 확대라고 밝혔다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 1,400 등락률 -1.56% 거래량 16,838,150 전일가 89,700 2021.01.15 11:05 장중(20분지연) 관련기사 디바이스이엔지, 삼성전자와 61억 규모 반도체 제조장비 공급 계약“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close 는 미니LED 기술을 적용해 명암비를 개선하고 더 정확한 색 표현과 밝기 개선을 위해 퀀텀닷 기술을 적용한 업체가 늘었다고 분석했다. 회사는 이번 전시회에서 'Neo QLED'를 공개하며 미니 LED 기술을 선보였다.

아울러 자연에 더 가까운 화질을 구현하기 위해 TV의 화질과 음질을 제어하는 인공지능(AI) 기반 프로세서들의 진화도 주목해야 한다고 강조했다. 콘텐츠 특성에 맞춰 화질과 음질을 최적화 하는 기능에서 나아가 주변환경이나 사용자 위치 등에 따라 스스로 화질과 음질을 제어하는 방향으로 진화하고 있다고 설명했다.

집안에 머무르는 시간의 증가로 게이밍, 헬스, 영화 등 스마트 기능이 대폭 강화됐다. 올해 많은 업체들이 본격적으로 TV의 게임밍 기능을 강화하고 생태계 구축을 위한 다양한 방향을 제시했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 1,400 등락률 -1.56% 거래량 16,838,150 전일가 89,700 2021.01.15 11:05 장중(20분지연) 관련기사 디바이스이엔지, 삼성전자와 61억 규모 반도체 제조장비 공급 계약“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close 는 TV에서 게임을 더 좋은 화질로 즐길 수 있도록 인풋렉 개선, VRR(Variable Refresh Rate) 대응, 4K 120㎐ 지원 등을 지원했다. 이같은 게임 화질 개선을 위한 하드웨어 강화는 업계 전체로 확대하고 있다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 집에서 큰 화면으로 게임을 즐기고자 하는 소비자들이 증가했다. 업계는 TV로 더 많은 소비자들을 끌어들이기 위해 구글 '스테디아', MS 엑스클라우드, 엔비디아 '지포스 나우' 등 클라우드 게임을 제공하고 특화된 제품을 선보였다.

모니터 기능도 강화되고 있다. 실사와 같은 환경의 프리미엄 게이밍 경험 제공을 위한 고화질 혁신이 강조되고 있다. 고화질 PC 게이밍 및 고사양화 된 신규 콘솔 시장을 타겟으로 HDMI 2.1을 적용한 UHD 게이밍 모델도 다수 선보였다.

집 안에서 이루어지는 다양한 활동을 지원하기 위한 서비스도 업계의 관심을 모았다. 삼성 헬스의 '스마트 트레이너'와 같이 트레이닝 서비스 및 재택근무를 위한 스마트 모니터, 온라인동영상서비스(OTT) 서비스의 콘텐츠 추천 기능을 강화하는 업체들도 증가했다. 오디오 제품의 경우 TV에서처럼 외부와 협력을 강화해 음악 경험 또는 연결성을 확대하는 트렌드를 보였다.

지속가능한 미래를 위한 친환경 제품도 확대했다. 올해 참가 업체들은 TV 제품의 기술과 기능에 집중하던 예전과는 다르게 지속가능경영과 친환경 기술에 대한 관심도 역시 높았다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 1,400 등락률 -1.56% 거래량 16,838,150 전일가 89,700 2021.01.15 11:05 장중(20분지연) 관련기사 디바이스이엔지, 삼성전자와 61억 규모 반도체 제조장비 공급 계약“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close 는 에코패키지 확대, 솔라셀 리모컨 도입, 재활용플라스틱 사용확대와 AI를 활용한 다양한 접근성 기능에 대해 소개했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr