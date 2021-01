SSG닷컴, 라이브 방송 통해 '맥' 신상품 최초 공개

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴은 자체 라이브커머스채널 ‘쓱라이브’를 통해 글로벌 뷰티 브랜드 ‘맥’이 한정판으로 출시한 ‘문 마스터피스’ 신상품을 온라인 최초로 공개한다.

SSG닷컴은 오는 18일 오후 8시부터 한 시간에 걸쳐 뷰티 크리에이터 ‘유트루‘와 함께 올해 처음 출시한 ‘문 마스터피스’ 컬렉션 7종 전 상품을 소개하는 라이브방송을 실시한다.

‘문 마스터피스’는 아이섀도우 팔레트 ’씨 오브 플랜티’, 립스틱 ‘파우더 키스 립스틱 2종(턴 업 유어럭, 럭 비 어 레이디)’, 립글로스 ‘버쉬컬러 바니쉬 크림 립 스테인 2종(라이크 캔디, 노 인터럽션)’, 하이라이터 ‘엑스트라 디멘션 스킨 피니쉬’, 블러셔 ‘파우더 블러쉬 듀오’ 등으로 구성됐다.

SSG닷컴은 라이브방송 시작 시간인 18일 오후 8시부터 다음날 오후 8시까지 24시간 동안 할인 혜택 및 풍성한 사은품 혜택을 제공한다. 해당 시간 동안 15% 할인가에 만나볼 수 있으며, 구매 고객 전원에게 ‘스튜디오 픽스 파운데이션’ 샘플을 증정한다. 또 퀴즈 이벤트를 통한 정품 3종 및 고급 파우치를 추첨 제공하며, 8만원 이상 구매 고객에게 선착순으로 '맥 고급 파우치'를 증정한다.

한편, 앞서 SSG닷컴은 라이브방송을 통해 ‘입생로랑 뷰티’ 신상품을 글로벌 최초로 공개해 시청자 수 1만여명을 돌파하는 등 주목을 받았다.

김기석 SSG닷컴 백화점상품팀 팀장은 “SSG닷컴의 안정적인 라이브커머스 운영 능력을바탕으로 다양한 뷰티 브랜드와의 협업을 늘려나갈 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr