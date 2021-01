함안군 "소상공인 버팀목자금 꼭 챙기세요"

누락된 소상공인 없도록 '버팀목자금' 적극 홍보 추진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군이 소상공인에게 지급되는 '버팀목 자금'에 대한 홍보를 적극적으로 추진하고 있다.

군은 현수막을 게시하고, 군 홈페이지 및 문자 안내 등을 통해 홍보한다.

정보 취약계층을 위해서는 읍·면사무소와 군 경제기업과에서 온라인 접수 대행 서비스를 진행 중이다.

이는 신청누락으로 자금을 받지 못하는 경우가 발생하지 않도록 하기 위함이다.

버팀목 자금 지급 대상은 지난해 11월 30일 이전에 개업해 휴·폐업 상태가 아닌 소상공인이다.

일반업종은 연매출액 4억원 이하로 2019년 매출액 대비 지난해 매출액이 감소하면 100만원이 지급된다.

집합 금지·집합 제한 업종은 매출액 감소와 무관하게 300만원, 200만원을 각각 지원한다.

현재 1차 신속 지급 대상자는 사이트에서 31일까지 접수 중이다.

2·3월 중소벤처기업부 추가 공고를 통해 신청 누락된 소상공인에 대한 안내가 있을 예정이다.

