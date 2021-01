14일 옵션만기일, 코스피 3149·코스닥 980서 소폭 상승 마감

[아시아경제 오주연 기자]14일 옵션만기일을 맞아 증시 변동성이 커질 것으로 예상됐던 국내 증시가 코스피, 코스닥지수 모두 소폭 오름세로 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.05% 오른 3149.93으로 상승마감했다. 장중 0.62% 하락한 3128.72로 떨어지기도 했지만 코스피는 이후 낙폭을 줄이며 3150선 근처에서 등락을 거듭했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 26,153,521 전일가 89,700 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성·SK 초소형 이미지센서 등 국가핵심기술 추가“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 전 거래일 종가와 같은 8만9700원에 거래를 마쳤고, SK하이닉스(-1.88%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 816,000 전일대비 14,000 등락률 -1.69% 거래량 161,842 전일가 830,000 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 존 림, '글로벌 종합 바이오 삼성' 꿈 펼친다코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락삼성바이오 "사업 다각화·글로벌 거점 확대로 종합바이오 도약" close (-1.69%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 250,500 전일대비 8,500 등락률 -3.28% 거래량 3,356,793 전일가 259,000 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 현대차, 이시간 주가 -2.7%.... 최근 5일 개인 137만 9095주 순매수황제주의 등장! “LG화학”이 잘나가면 ‘이 종목’도 잘나간다!코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락 close (-3.28%) 등은 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 1,010,000 전일대비 10,000 등락률 +1.00% 거래량 650,907 전일가 1,000,000 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 이시간 주가 +3.1%.... 최근 5일 외국인 27만 9101주 순매수황제주의 등장! “LG화학”이 잘나가면 ‘이 종목’도 잘나간다!코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락 close (1.00%)과 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 4,000 등락률 +1.27% 거래량 1,545,629 전일가 314,000 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승 close (1.27%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 1,600 등락률 +2.22% 거래량 6,813,761 전일가 72,200 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 기아차, 이시간 주가 -1.14%.... 최근 5일 기관 94만 4890주 순매도기아차-카카오모빌리티, 국내 전기차 보급 활성화 '맞손'기아차, 이시간 주가 -1.85%.... 최근 5일 개인 219만 8067주 순매수 close (2.22%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 6,500 등락률 +4.45% 거래량 1,845,469 전일가 146,000 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 캐나다구스, '엔젤 첸'과 협업 상품 출시코로나에 원면 시세 급등…패션업계 이중고 시름 삼성물산, 외국인 1만 6967주 순매도… 주가 -2.66% close (4.45%) 등은 상승 마감했다.

수급별로는 개인이 7189억원어치 사들이며 순매수를 이어갔으며 외국인도 6685억원어치 순매수해 지수를 끌어올렸다. 반면 기관은 1조4302억원어치를 내다팔았다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.12% 오른 980.29에 장을 마쳤다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 155,900 전일대비 13,900 등락률 -8.19% 거래량 5,263,380 전일가 169,800 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감글로벌 임상 3상!! 강하게 급등 할 국내치료제!! 찾았습니다 close (-8.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 207,100 전일대비 22,600 등락률 -9.84% 거래량 1,703,442 전일가 229,700 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.98% close (-9.84%) 등이 가장 큰 폭으로 떨어졌고 펄어비스, 카카오게임즈 등도 하락 마감했다.

반면 에이치엘비(0.43%), 씨젠(2.51%), 알테오젠(0.26%) 등은 상승했다.

수급별로 개인과 외국인이 각각 900억원, 524억원어치 순매수했으며 기관은 969억원어치를 순매도했다.

이경민 대신증권 연구원은 "당분간 3140선을 지켜내는지 여부가 중요하다"며 "코스피 급등이 시작된 11월 이후 코스피는 2거래일 이상 5일 이동평균선을 하회한 적이 없다"고 말했다. 이어 "12월 중순 단기 급반등에 따른 기간조정 국면에서도 5일선을 중심으로 등락을 반복했다"며 "중장기 이동평균선과의 괴리율이 확대된 상황에서 5일선 이탈시 단기 변동성 확대 가능성을 경계해야한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr