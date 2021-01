경찰, 수년간 여자 아이돌 악플·성희롱 사건 수사

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 여성 아이돌 그룹 멤버들을 대상으로 수년간 악성 댓글을 달고 성희롱한 악플러와 관련해 수사에 착수했다.

14일 경찰 등에 따르면 서울 마포경찰서는 지난 11일 피해 걸그룹 멤버 소속사 얼반웍스가 성명불상자 6명을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소한 사건을 접수해 수사하고 있다.

얼반웍스는 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에서 "소속 아티스트들을 향한 모욕과 명예를 훼손하는 악성 게시물을 다수 확인했다"며 "지속적이고 도가 지나치는 6명을 대상으로 법적 절차를 진행했다"고 밝혔다. 고소 대상자는 웹사이트 디시인사이드 이용자 3명과 일간베스트(일베) 이용자 3명이다.

이들 중에는 지난해 말 대전시 지방공무원 채용시험에 합격했다는 이용자도 포함된 것으로 알려졌다. 지난달 31일 청와대 국민청원 홈페이지에는 '대전 9급 공무원 합격한 아동성희롱범을 고발합니다'라는 제목의 게시글이 올라오기도 했다. 이 글에는 3만5천여명이 동의했다. 청원글에 따르면 이 합격자는 직접 작년 10월 대전시 지방공무원 채용시험 합격 문자와 함께 지방행정서기보 시보 임용장을 웹사이트에 인증했다.

