AI 도입한 국내 기업 3.6% 뿐…"앞으로도 도입 계획 없다"

KDI, AI에 대한 기업체 인식 및 실태 조사 결과 발표

[세종=아시아경제 김현정 기자] 국내 기업 100곳 가운데 인공지능(AI) 기술을 도입한 기업은 4곳도 채 되지 않는 것으로 조사됐다. AI 기술 도입 기업체의 매출은 도입 전 대비 평균 4.3% 증가한 것으로 나타났으나, 적용 분야와 활용 기술이 제한적이어서 AI 생태계 조성은 아직 미흡한 수준이라는 평가다.

한국개발연구원(KDI)은 14일 이 같은 내용의 'AI에 대한 기업체 인식 및 실태조사 결과'를 발표했다. 조사는 종업원 수 20인 이상 대기업(중견기업 포함)과 중소기업 각각 500개, 총 1000개사로 지난해 10월23일부터 11월16일까지 진행됐다.

조사 기업체 가운데 AI 기술 및 솔루션을 도입한 곳은 3.6%에 불과했으며, 대기업(91.7%) 중심으로 'AI'를 갖춘 기업용 소프트웨어(50.0%)'를 주로 사용했다. ‘머신러닝’(25.0%), ‘딥러닝’(5.6%) 등 원천 기술보다 ‘사물인식 등 컴퓨터 비전’(47.2%)과 같은 완성형 기술을 많이 활용했고, 적용 분야도 ‘IT 자동화 및 사이버 보안(44.4%)’에 한정됐다는 설명이다. AI 기술을 도입한 기업체의 77.8%는 경영 및 성과에 도움이 됐다고 평가, 도입 후 기업 매출액은 평균 4.3%, 인력은 평균 6.8% 증가한 것으로 나타났다.

기업체들은 현재 AI 기술 주도국으로 ‘미국’(70.7%)을 꼽았지만, 5년 후에는 미국과 함께 한·중·일이 강세를 보일 것으로 예상했다. 현재 주도국으로 꼽은 미국을 100점으로 보았을 때 우리나라의 AI 수준은 약 70점 정도로 평가했다.

다만 응답자들은 AI의 업무 대체 가능성을 낮게 보거나, 대체가 가능하다고 하더라도 다소 먼 미래의 일이 될 것으로 관측했다. 설문에 참여한 기업체 절반은 AI가 자사의 직무·인력을 대체하지 않을 것이라고 응답했으며, 대체할 것이라고 응답한 기업체는 AI가 직무·인력의 50% 이상을 대체하는 데 약 20년이 소요될 것으로 봤다.

AI 기술 도입에 대한 의지도 약한 편으로 조사됐다. AI 기술을 아직 도입하지 않은 기업체 대부분(89.0%)은 향후에도 AI 기술을 도입할 의사가 없다고 응답했으며, AI 기술을 도입한 기업체 역시 향후 추가 도입할 의사가 있다는 응답이 38.9%에 그쳤다.

AI 활성화를 위한 정책으로는 ‘연구개발 지원’(23.3%)과 ‘AI 인력 양성’ (21.6%), ‘데이터 개방 등 AI 인프라 구축’(19.8%), ‘규제 개선 및 규율체계 정립’(17.5%) 등이 필요하다는 대답이 나왔다.

KDI는 실제 산업 현장에서는 ‘기업 수요에 맞는 AI 기술 및 솔루션 부족’, ‘AI에 대한 신뢰성 부족’, ‘전문인력 부족’ 등의 이유로 AI 기술 도입에 회의적이며, 직무·인력 대체에 대한 우려도 크지 않았다고 분석했다.

서중해 KDI 경제정보센터 소장은 "정부는 점진적인 AI 기반 조성 사업을 통해 도입 여력이 없는 중소기업까지 포괄할 수 있는 범용 AI 기술이 되도록 노력해야 한다"고 강조했다.

