새로운 의료기관에서 터졌다…광주 중앙병원서 12명 무더기 확진

광주 누적 확진자 1406명

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 새로운 시설을 중심으로 코로나19 확진자가 무더기로 쏟아졌다.

14일 광주시에 따르면 전날 0시 기준 서구 화정동에 위치한 내과전문 의료기관인 중앙병원 종사자와 환자 등 12명이 확진 판정을 받았다. 이들은 환자 7명, 조무사 등 4명, 가족 1명이다.

중앙병원에는 입원환자 27명(5층 21명, 6층 6명), 의료진 23명(의사2명, 한의사1명, 간호사 등 20명)이 상주하는 것으로 조사됐다.

13일 오후 6시 기준 이 병원 간호조무사인 광주 1389번이 확진된 이후 밤사이 잇따라 중앙병원 관련 확진자가 속출했다.

방역당국은 중앙병원에 대해 현장진단평가를 실시하고 있다.

13일에는 새로운 집단감염이 발생한 중앙병원 이외에도 기존 감염시설인 효정요양병원에서도 직원과 환자 등14명이 추가로 확진됐다.

이밖에 감염경로 미상 1명, 기존 확진자 관련 3명, 해외입국 1명 등 5명의 확진자가 추가됐다.

이로써 13일 하루 신규 확진자는 31명, 누적 확진자는1406명으로 늘었다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr