광주 서부소방서, 고드름 안전사고 주의 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)가 최근 지속된 한파로 인한 고드름 안전사고 발생에 주의를 당부했다.

고드름은 건물 외벽에 눈이나 얼음이 햇빛 등에 의한 열로 녹아내리다가 다시 얼어붙으면서 생성된다.

폭설과 한파로 인해 생겼던 얼음이 최근 기온이 다소 올라감에 따라 곳곳에서 고드름이 생기고 있다.

고드름이 높은 곳에 형성되거나 크기가 커지면 제거가 어렵고 자칫 잘못하면 큰 인명피해로 이어질 수 있다.

고드름으로 인한 안전사고를 예방하기 위해서는 ▲건물 옥상 및 외벽 제설작업 철저 ▲수도관, 계량기 등의 동파 방지 ▲대형 고드름 발생 시 통제선 설치 등이 있다.

고드름을 제거하기 위험한 곳에 생긴 경우 자체적으로 제하지 말고 119에 도움을 요청하는 게 좋다.

소방서 관계자는 “대형 고드름이 만들어지는 것을 예방하기 위해서는 안전 수칙들을 반드시 준수해야 하고 안전사고가 우려될 경우는 바로 119에 신고해야한다”고 말했다.

