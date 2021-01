합천군, 교통약자 특별교통수단 장애인 콜택시 전달식

교통약자의 이동을 지원하기 위해 휠체어 탑승 설비 등을 장착한 차량



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 종합사회복지관 별관 앞에서 특별교통수단 콜택시 2대를 위탁운영 기관인 경남 지체장애인협회 합천군지회에 전달했다고 13일 밝혔다.

특별교통수단이란 이동에 심한 불편을 느끼는 교통약자의 이동을 지원하기 위해 휠체어 탑승 설비 등을 장착한 차량으로 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙이 개정됨에 따라 장애인 특별교통수단의 운행 대수증 편이 필요하게 됐다.

군은 운행차량을 기존 5대에서 7대로 차량을 2대 증편해 더 많은 교통약자가 특별교통수단을 이용할 수 있게 했다.

문준희 합천군수는 “우리 군의 교통약자를 위해 발이 되어주는 특별교통수단을 추가 운행하게 돼 기쁘며, 더 많은 군민이 특별교통수단의 혜택을 받게 되는 계기가 됐으면 한다”고 전했다.

김홍기 지회장은 “전달받은 특별교통수단으로 교통약자를 위하여 최선을 다해 운영하겠다”고 말했다.

