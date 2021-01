'소각장 신설 반대' 인천 남동구…생활폐기물 안정적 처리 방안 마련

송도소각장 정비때 민간 소각시설서 폐기물 처리키로

이달 중 연수구·미추홀구와 소각장 운영계획 市에 제출

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시의 광역소각장 신설 계획에 반대하고 있는 남동구가 기존 송도 소각장을 활용하겠다는 입장을 고수하며 생활폐기물의 안정적 처리 방안 마련에 나섰다.

인천 남동구는 지역내 민간 소각시설인 ㈜그린스코, ㈜이알지서비스와 남동구 생활폐기물 처리에 관한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 앞서 3개구(남동·연수·미추홀)단체장으로 구성된 '남부권 자원순환 정책협의회' 합의에 따라 기존 송도 소각장 사용 시 정비기간 내 생활폐기물 처리 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 민간 소각시설 2곳은 2025년 인천 서구 수도권매립지 종료 후 송도 소각장 정비기간에 남동구 생활폐기물 약 53t을 우선 처리하고, 필요시 별도 합의에 의해 반입량을 확대할 수 있다.

현재 남동구 생활폐기물 1일 배출량 150t의 약 35%에 해당하는 규모로, 나머지 물량에 대해서도 송도 소각장 순차 정비 계획을 인천시에 요구해 반입량 쿼터제를 운영하는 등의 처리 방안을 모색할 계획이다.

구는 또 인근 지자체 소각시설과 사전 협의해 예기치 못한 상황을 준비하는 등 기존 송도 소각장 사용에 무리가 없도록 철저히 대비할 방침이다.

앞서 지난해 10월 인천시는 2026년 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 서부권역(중구·미추홀구), 중부권역(동구·남동구), 강화군 등 3개 소각장(광역자원순환센터) 신설 계획과 입지 후보지를 발표했다.

2~3개 군·구가 함께 사용할 소각장 후보지는 중구 신흥동3가 69, 남동구 고잔동 714의 3, 강화군 용정리 878의 1 등 3곳이다. 이와함께 시는 송도와 청라에 있는 기존 광역소각장 3개 가운데 2개는 규모를 축소하는 현대화 사업을 추진할 계획이다.

시는 2025년 현 서구 수도권매립지 종료에 대비해 자체 쓰레기 매립지인 '인천에코랜드'를 조성할 계획으로, 불연성 폐기물과 생활폐기물 소각재만 매립하는 에코랜드를 운영하기 위해선 광역소각장 확충이 불가피하다고 보고 있다.

하지만 남동구·미추홀구·연수구 등 3개 구는 "연수구 내 기존 소각장 2곳을 활용하면 추가 건립 없이 주변 지역 폐기물을 처리할 수 있다"며 "남동구·중구 소각장 신설 계획을 전면 철회하라"고 반발했다.

이에 대해 인천시는 기존 송도 소각장을 계속 활용할 경우, 년간 60일 가량의 시설 정비기간 내 지자체들이 제대로 폐기물을 처리할 수 있을 지 우려하고 있다.

이강호 남동구청장은 "이번 협약은 인천시가 지속적으로 제기한 '소각장 정비기간 중 폐기물 처리계획'에 대한 구체적 방안을 마련한 것"이라며 "이달 중순까지 남부권 자원순환 정책협의회를 통해 협약 내용을 포함한 소각장 운영계획을 인천시에 제출하고, 소각장 예비후보지 철회를 지속적으로 요구하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr