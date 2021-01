GH, 스마트홈 시스템 모든 공급주택에 적용한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 공공주택에 도입할 'GH 스마트홈 시스템' 표준모델을 구축한다.

스마트홈은 사물인터넷(IoT)을 기반으로 한 지능형 원격 홈네트워크 주택이다.

스마트폰을 이용해 가정 내 각종기기(조명, 보일러, 가스 등)를 통합 제어할 수 있다.

GH 스마트홈 시스템은 스마트홈 시범단지 수요자의 욕구를 반영해 입주자에게 이동통신 3사 자유 선택권 부여, 스마트홈 보안성 강화, 홈넷 기본서비스(21가지)를 제공하게 된다.

GH는 올해부터 모든 주택에 표준모델을 적용한다.

이를 위해 GH는 각 세대별로 원하는 통신사를 자유롭게 선택하기 위해 이동통신 3사와 기술업무협약을 맺고 멀티플랫폼을 구축한다.

또 최근 국내외에서 스마트홈 시스템 해킹 사건이 잇달아 발생하는 것에 대비해 한국인터넷진흥원(KISA)의 '건물 및 IoT제품 보안기준'을 적용해 내부 설계기준을 개정할 계획이다.

이 밖에도 건설사별로 홈넷 서비스를 제안함에 따라 단지별 서비스 항목이 상이한 문제점을 해결하기 위해 21가지 '홈넷 기본서비스 기준'을 마련, 분양 및 임대주택에 동일한 서비스를 제공하기로 했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr