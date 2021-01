금감원, 보험대리점 대상 비대면 준법교육 실시

[아시아경제 오현길 기자] 금융감독원은 생명·손해보험협회, 대리점협회와 보험대리점을 대상으로 비대면 준법교육을 실시한다고 12일 밝혔다.

금융감독당국은 매뉴얼북을 제작, 배포하고 교육 동영상을 만들어 원하는 시간에 어디서든 수강할 수 있도록 게시했다.

매뉴얼북은 모집종사자들이 자주 위반하는 법규사항 등을 중심으로 알기 쉽게 내용을 구성, 시공간의 제약 없이 자유롭게 활용할 수 있도록 만들어졌다.

반복적 적발사례와 위반을 예방할 수 있는 점검 체크리스트 및 금융소비자보호법 등 새로운 제도시행에 따라 변화되는 내용 등도 담겼다.

교육 동영상은 모집종사자라면 꼭 숙지하고 지켜야 할 보험모집과 관련한 전반적인 내용과 최근에 바뀐 제재기준 내용을 담았다.

금감원 관계자는 "보험대리점에 대한 검사결과 적발된 위규행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정 제재하는 한편, 위법행위 예방을 위해 반복적 법규위반사항 등을 지속적으로 전파하는 등 보험대리점의 내부통제 강화를 유도할 방침"이라고 말했다.

