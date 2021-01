LH, 올해 1210명 신규채용 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 올해 1200여명 규모의 신규 채용에 나선다.

LH는 올해 신입직원 510명(5·6급 350명, 업무직 160명) 및 청년인턴 700명 등 총 1210명 규모의 연간 채용계획을 12일 발표했다.

올해 채용계획 인원은 전년 960명 대비 26% 증가한 규모다. LH는 특히 이 중 83%에 달하는 1010명(▲5·6급 150명 ▲업무직 160명 ▲청년인턴 700명)은 일정을 대폭 앞당겨 올해 상반기 중 채용해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 침체된 취업시장에 활력을 불어넣는다는 계획이다.

상반기 채용은 오는 3월 채용공고를 시작으로 4∼5월 서류·필기전형, 5월 면접전형을 거쳐 6월 임용 예정이다. 이어 하반기 채용은 8월 공고, 9∼10월 서류·필기 전형, 11월 면접전형을 거쳐 12월 임용 예정이다.

LH는 코로나19 확산으로 인한 채용일정 연기를 최소화하기 위해 온라인 채용설명회, 온라인 면접 등 언택트 채용방식을 적극 도입한다. 코로나19로 인해 한시적으로 사라졌던 영어시험, 기사자격증 등은 재도입될 예정이다.

아울러 5·6급 채용에는 빅데이터, 해외사업 등 전문 분야를 신설한다. 또 이전지역인재 채용 목표를 기존 24%에서 27%까지 끌어올리고, 지역전문사원·고졸자 전형 등을 통해 다양한 인재를 균형있게 채용한다.

청년인턴 채용규모도 2019년 500명, 지난해 600명에 이어 올해 700명까지 확대한다. LH는 이들을 대상으로 직무교육을 비롯해 멘토제, AI면접 체험, 선배직원과의 간담회 등 취업지원 프로그램을 시행하고 있다. LH에 따르면 청년인턴 경험을 토대로 정규직에 채용되는 비율도 2018년 8.7%, 2019년 10.7%, 지난해 11.3%로 꾸준히 늘어나고 있다. 또 올해는 합격수기집 공유, 모의채용 도입, 문제해결 중심 직무교육 등을 도입해 청년인턴 제도를 더욱 내실화한다.

기타 채용 관련 세부 사항은 각각 오는 3월과 8월 LH 홈페이지에 게시될 채용공고를 통해 안내 예정이다.

장충모 LH 부사장은 "코로나19 특수상황을 감안해 전년보다 채용규모를 확대하고 조기 채용을 추진하기로 했다"며 침체된 고용시장을 활성화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 그는 이어 "앞으로도 좋은 일자리 창출을 통해 국민에게 희망을 주는 공기업이 되겠다"고 덧붙였다.

