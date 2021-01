여수시, 여수산단 취업 등용문인 ‘제12기 테크니션 스쿨’ 오리엔테이션

5.6대 1의 경쟁률을 통해 40명 선발, 최초 여성 합격자 등장

지난 2010년부터 지난해까지 취업률 88.3% 달성



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)는 지역 청년들의 여수국가산단 취업등용문인 제12기 ‘테크니션 스쿨’ 40명의 합격생과 함께 11일 테크니션 스툴 강의실에서 오리엔테이션을 가졌다고 밝혔다.

시는 지난해말 서류전형, 필기시험, 인·적성 검사 및 면접을 거쳐 최종 40명을 선발했다.

이번 12기 교육생 선발에 총 224명이 지원해 5.6대 1의 경쟁률을 보였다.

특히 이번 교육생 중에는 테크니션 스쿨 최초로 여성 합격자도 포함되어 있어, 여성들의 여수산단 취업에 대한 기대감도 커지고 있다.

이날 오리엔테이션에서는 교육생 등록과 교육과정 안내가 이루어졌고, 개강식은 오는 26일 여수산단 관계자 등과 함께 개최할 예정이다.

테크니션 스쿨은 1월부터 9월까지의 정규과정과 10월부터 12월까지의 취업지원 과정으로 운영되며, 여수국가산단 취업에 최적화된 인성교육과 화학, 국어, 국사, 수리 등 과목을 교육한다.

지난 2010년 첫 출범한 테크니션 스쿨은 지난 해 11기까지 419명 수료에 370명(취업률 88.3%)이 여수국가산단 및 국내 유수의 대기업에 취업하는 성과를 거두며, 테크니션 스쿨의 경쟁력을 보여줬다.

시 관계자는 “테크니션 스쿨은 여수시의 청년일자리 창출의 대표사업으로 향후에도 급변하는 여수국가산단 취업 상황을 다각도로 반영해 높은 취업률을 이어 나가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr