광진구 구의역 일대 KT부지 개발 착공...광진구청사·호텔·주상복합 건립

지난해 연말 자양1재정비촉진사업 ‘관리처분계획 인가’ 및 ‘착공신고’ 완료... 관리처분 통해 관리청인 광진구가 신청사 부지(5684㎡) 직접 기부채납 받아... 서울시-광진구-KT, 구의역 일대 5G ‘스마트재생’ 테스트베드 구축

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지역 발전의 가장 큰 핵심 축인 구의역 일대 KT부지 첨단업무복합개발(자양1재정비촉진구역) 사업을 본격적으로 추진한다.

자양1재정비촉진구역 관리처분인가 및 착공신고 완료… 공사시행

구는 지난해 12월3일 구의역 일대 자양1재정비촉진사업 착공을 위한 행정 절차의 마지막 관문인 관리처분계획 인가와 착공신고 처리를 완료했다.

이에 따라 2월 중 공사에 들어가 동북권 대표 중심지로 개발할 계획이다.

이는 광진구에서 이루어지는 최대 규모 복합개발사업으로 총 7만8147㎡(약 2만3640평) 부지에 광진구신청사를 비롯 공동주택 1363세대, 업무빌딩, 숙박시설(호텔), 판매 및 문화집회시설 등 대규모 복합시설이 들어서게 된다.

공동주택은 일반분양 631세대, 민간임대 432세대, SH행복주택 300세대가 공급될 예정이다.

특히, 관리처분을 통해 관리청인 광진구가 신청사 부지(5684㎡)를 직접 기부 채납 받기로 했다.

현 광진구청사는 1967년 준공돼 안전등급 D등급을 받을 정도로 노후화, 청사 공간부족으로 인근 빌딩 2개를 임차하는 등 부서가 여러군데 흩어져 있어 민원인 불편을 야기하는 등 대민행정서비스의 비효율성으로 주민 불만이 많았다.

이에 광진구는 2017년부터 자양1재정비촉진구역에 지하 5~지상 18층 규모의 구청, 구의회, 보건소가 통합된 복합청사 건립을 추진해왔다.

광진구-사업시행자 NCP(KT자회사) 상생협약통한 지역 발전안 제시

이에 앞서 광진구는 지난 달 사업시행자인 NCP(KT자회사)와 코로나19로 얼어붙은 지역상권을 살리고 지역 경제 상생 방안을 마련하기 위한 업무협약을 추진한 바 있다.

협약을 통해 두 기관은 자양1 재정비 촉진구역 내 업무시설에 KT 우수 계열사를 유치, 지역 발전에 협력하기로 했다.

또, 판매시설, 호텔, 문화·집회시설, 공사 현장 등에 필요한 인력 채용 시 광진구민에게 일자리를 제공, 지역 일자리 창출 기여에 협력하기로 했다.

특히, 2017년 동부지법·지검 이전 후 지역공동화 현상으로 인해 침체된 구의역 일대 미가로 주변 상권에 활기를 불어넣기 위해 공사현장 내 별도의 식당 설치를 하지 않고 주변 음식점을 이용하기로 했으며, 공사 소모품 구입 시 광진구 내 업체와 우선 계약하는 등 지역경제 활성화를 위해 함께 노력하자는 내용을 협약서에 담았다.

지역주민을 위한 편의공간도 추가로 확보했다. 당초 복합개발에 따라 KT판매시설이 들어올 예정이었던 신청사 지하2층 판매시설 일부 공간(약 445평)을 사업시행자와 끈질긴 설득과 협의를 통해 주민편의 공간으로 30년간 무상 개방하기로 했다.

김선갑 광진구청장은 “사업이 완료되면 구의역 일대가 전국 최초의 공공 업무공간과 주거 및 문화·상업시설이 공존하는 신개념 첨단업무복합단지로 개발돼 지역발전의 선도적 중심지의 역할을 할 것으로 기대한다”며 “구민들이 자랑할 수 있는 새로운 서울의 명소로 자리매김, 지역경제가 활성화되고 풍부한 일자리를 창출하는 등 광진구가 한층 더 업그레이드 되는 모습을 체감할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

서울시-광진구-KT 구의역 일대 5G ‘스마트재생’ 테스트베드 구축

구는 서울시 ‘도시재생활성화지역’ 공모사업을 통해 확보한 200억 원으로, 구의역 일대를 4차 산업혁명 핵심기술인 5G를 기반으로 한 ‘첨단산업 기술시험 테스트베드’로 조성하는 ‘스마트재생’을 첨단업무복합개발(자양1구역 재정비촉진구역) 사업과 연계해 추진한다.

구체적으로는, 구의역 일대에 5G 통신망을 기반으로, AR(증강현실)·VR(가상현실) 같은 콘텐츠 제작부터 편집, 체험, 유튜브 촬영까지 한 곳에서 이뤄지는 앵커시설인 ‘초실감 제작 플랫폼’이 들어설 예정이다. 디지털 분야 스타트업, 창업자, 유튜버들이 이용하면서 창작활동을 할 수 있도록 개방한다는 구상이다.

또, 구의역 일대 미가로 맛의 거리 접근성을 높이기 위해 AR을 기반으로 한 골목상권 안내 시스템도 개발할 계획이다. 지하철 역사 내에는 증강현실 체험공간을 설치, 인근 주택가에는 범죄예방환경설계(셉테드 CPTED) 같은 스마트환경을 조성할 계획이다.

김선갑 광진구청장은 “구의역 일대는 자양1재정비촉진구역 KT부지 첨단업무복합개발 실행과 더불어 유동인구가 많은 일반주거지역 내 음식문화 특화거리가 조성돼 있다는 점에는 잠재력이 크다”며 “서울시와 자치구, 기업이 함께 침체된 지역경제를 살리고 구의역 일대를 특색있는 테마 거리로 만들어나가겠다”고 말했다.

이어 “자양1재정비촉진구역 착공과 더불어 동서울터미널 현대화사업이 탄력받아 추진되면 강변역에서부터 구의역, 건대입구역까지 지역 거점을 연결하는 광진구의 동서발전축을 육성, 이 일대가 동북권의 핵심 중심지가 될 것”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr