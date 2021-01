[아시아경제 이광호 기자]상위 0.1% 근로소득자가 중위소득자의 27배를 더 버는 것으로 나타났다.

10일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 김희곤 의원이 국세청에서 받은 '2019 귀속년도 근로소득 1000분위' 자료를 분석한 결과, 근로소득 상위 0.1%인 1만9167명의 연평균 급여는 7억6760만원으로 집계됐다.

같은 기간 중위소득자의 연평균 급여는 2820만원으로, 27배 차가 났다.

상위 0.5%로 범위를 넓히면 연평균 급여는 3억6540만원으로, 중위소득자의 13.0배였다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr