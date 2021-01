온라인 CES 340개 기업·기관 참가…세계 2위

온라인 한국관 89개사·K-스타트업관 97개사 참여

[아시아경제 문채석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 뚫고 세계 최대의 가전·IT 축제인 CES2021에 340개의 한국 기업·기관이 참여한다. 이는 세계에서 두 번째로 큰 규모다.

IT 기업은 물론 혁신·창업기업의 기술혁신, 아모레퍼시픽 등 비(非) IT 기업의 기술융합 사례 등을 해외 바이어에 알린다.

산업통상자원부는 온라인 CES 2021에서 11~14일 나흘간 '한국관'과 'K-스타트업관'이 개설된다고 10일 밝혔다.

CES2021엔 340개의 우리나라 기업·기관이 참가할 것으로 예상된다. 이는 세계 1위 미국(540곳)에 이어 두 번째로 큰 규모다. 전자업종은 물론 아모레퍼시픽, GS칼텍스 등도 참가해 우수 기술 융합 사례를 바이어들에게 선보인다.

기술력은 갖췄지만 인지도가 낮은 중소기업, 창업기업을 위해 한국관과 K-스타트업관이 개설된다. 온라인 홍보, 비대면 수출 마케팅 등을 지원한다.

산업부 관계자는 "우리 수출이 회복 모멘텀을 이어갈 수 있도록 상반기엔 온라인 중심으로, 하반기엔 온·오프라인 연계 방식으로 이번 CES에서처럼 해외 바이어와의 매칭을 밀착 지원할 예정"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr