"성남 수정·인천 부평…" 다음주 분양채비 1만8652가구 살펴보니

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '위례자이더시티' 등 전국에서 1만8652가구가 분양에 나선다.

9일 부동산114에 따르면 1월 둘째 주에는 전국 27개 단지에서 총 1만8652가구(일반분양 1만4279가구)가 분양을 시작한다. 경기 성남시 수정구 창곡동 '위례자이더시티(공공분양)', 인천 부평구 청천동 'e편한세상부평그랑힐스' 등이 분양할 예정이다. 모델하우스는 2개 사업장에서 개관을 앞두고 있다. 인천 연수구 송도동 '송도자이크리스탈오션', 부산 동래구 안락동 '안락스위첸' 등이 개관을 준비 중이다.

GS건설은 경기 성남시 수정구 창곡동 512 일원에 '위례자이더시티'를 공급할 예정이다. 이 단지는 공공분양, 신혼희망타운(분양 및 임대)으로 구성되며 지하 2층~지상 23층, 11개동, 총 800가구 규모다. 공공분양의 경우 74~84㎡(전용면적) 360가구, 신혼희망타운(분양)은 46~59㎡ 293가구를 선보인다. 나머지 147가구는 신혼희망타운 임대로 공급될 예정이다. 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 저렴한 가격에 공급되며 공공분양과 신혼희망타운의 당첨자 발표일이 달라 중복 청약이 가능하다.

DL이앤씨는 인천 부평구 청천동에 매머드급 대단지인 'e편한세상부평그랑힐스'를 공급한다. 지하 3층~지상 43층, 31개동, 총 5050가구 규모로 이 중 37~84㎡, 2902가구가 일반분양 분이다. 단지가 들어서는 부평구 청천동·산곡동 일대는 재개발 등 도시정비사업이 활발하게 이뤄지는 지역이며 인근에 지하철 7호선 연장선 산곡역(예정) 등이 계획돼 발전된 주거타운이 될 것으로 기대된다.

GS건설은 인천 연수구 송도동 A10BL 일원에 '송도자이크리스탈오션'을 공급한다. 단지는 지하 1층~지상 42층, 9개동, 총 1503가구 규모로 84~205㎡ 중대형 타입 위주로 조성된다. 단지는 전 타입(일부 저층세대 제외)에서 바다조망이 가능할 전망이며 단지 내에는 대규모의 조경이 조성된다. 단지 인근에는 워터프론트, 잭니클라우스GC, 13호 근린공원 등 인근에 풍부한 자연환경을 갖추고 있어 쾌적한 생활도 기대된다.

KCC건설은 부산 동래구 안락동 603-116 외 48필지 일원에 '안락스위첸'을 분양한다. 지하 2층~지상 최고 37층, 2개동, 총 234가구 규모의 주상복합단지로 아파트는 84~101㎡ 220가구, 오피스텔은 84㎡ 14실이 공급된다. 동래구의 중심생활권과 센텀시티의 교통, 교육, 편의, 자연 인프라를 누릴 수 있는 입지 여건을 갖췄으며 동해선 안락역이 도보 250m 이내에 위치한 역세권 단지다.

