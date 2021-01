세브란스, 연세대 기숙사 생활치료센터 운영

[아시아경제 최대열 기자] 세브란스병원은 연세대 기숙사 우정원에 생활치료센터를 운영한다고 8일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 경증·무증상 환자를 비롯해 증상이 심해지면 바로 병원으로 옮기는 고령 환자까지 입소 가능하다. 수용인원은 262명이다.

세브란스병원 의료진과 연세대 의과대 동문이 참여해 의료를 지원하며 서울시에서 운영을 맡는 민관합동모델이다. 염준섭 세브란스병원 감염내과 교수가 파견단장으로 센터 내 의료를 총괄하며 정원석 연세흉부외과의원 원장과 공중보건의사 등 의사 2명, 세브란스병원 간호사와 민간 모집 간호사 등 간호사 11명이 참여한다. 검사·행정지원 인력도 돕는다.

병원 측은 가족 중심 치료센터로 운영된다. 아이가 있는 부모가 확진됐는데 자녀를 돌볼 처지가 안 되면 센터에서 함께 생활할 수 있다. 아이가 확진되더라도 부모 가운데 한 명이 아이를 돌보며 생활한다. 하종원 세브란스병원장은 "가족단위 감염이 늘어나는 상황에서 어린이들이 부모와 함께 치료받아 불안해하지 않도록 가족중심의 치료센터의 역할을 수행하겠다"라고 말했다.

