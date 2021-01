靑 "文대통령 통합 화두는 당연"…사면 논의와 무관

文대통령 신년인사회, '통합' 강조’…"코로나19 우리의 성과 자부하며 발전 계기로 삼을 때 통합된 사회"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 7일 문재인 대통령이 신년인사회에서 '통합'을 강조한 것과 관련해 사면 논의와는 무관한 내용이라고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 이날 기자들을 만난 자리에서 "대한민국 대통령이 신년 메시지를 통해 통합을 화두로 삼는 것은 어찌보면 당연하다"면서 "(국민들은) 연대와 협력의 정신으로 국난을 극복해왔다. 방역과 경제 모든 부분에서 연대와 협력을 했다"고 말했다.

청와대 핵심 관계자는 "코로나19에 맞서 기울인 노력을 서로 존중하고 우리의 성과로 자부하며 더 큰 발전의 계기로 삼을 때 통합된 사회로 간다고 직접 말했다"면서 "구체적으로 코로나19를 시사했는데 사면과 관련이 있다는 보도가 나오는 것은 잘못 본(이해한) 것"이라고 설명했다.

앞서 문 대통령은 신년인사회에서 "새해는 ‘통합의 해’이다. 코로나를 통해 우리는 서로 연결되어 있음을 절감했다. 가장 어려운 이웃부터 먼저 돕자는 국민들의 마음이 모여 다음 주부터 3차 재난지원금이 지급된다"면서 "국민취업지원제도 도입으로 고용안전망과 사회안전망이 크게 강화되고, 코로나 격차를 줄이기 위한 노력도 속도를 내고 있다"고 밝혔다.

특히 문 대통령은 "더욱 중요한 것은 마음의 통합이다. 우리가 코로나에 맞서 기울인 노력을 서로 존중하고, 우리가 이룬 성과를 함께 인정하고 자부하며 더 큰 발전의 계기로 삼을 때 우리 사회는 더욱 통합된 사회로 나아갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

