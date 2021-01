[아시아경제 이민지 기자] 제놀루션 제놀루션 225220 | 코스닥 증권정보 현재가 27,600 전일대비 850 등락률 +3.18% 거래량 104,388 전일가 26,750 2021.01.07 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일제놀루션, NGS방식 인유두종바이러스 분석 플랫폼 글로벌 출시제놀루션, 20억 규모 공급계약 체결 close 은 7일 Premas Life Sciences Pvt와 코로나19 핵산추출시약판매 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 12억23455만원으로 지난 2019년 매출액 대비 31%에 달한다.

